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Ру Тат
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12 июня 2021  23:45

Байден не будет проводить совместную пресс-конференцию с Путиным из-за неудачи Трампа

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден отказался от совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Владимиром Путиным после предстоящих переговоров в Женеве из-за неудачного опыта своего предшественника Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники в американской администрации пишет газета The New York Times.

Российские власти будто бы очень хотели, чтобы пресс-конференция двух лидеров по итогам саммита была совместной. «Но сотрудники администрации Байдена заявили, что помнят о том, как Путин, как казалось, взял верх над Трампом в Хельсинки», — отмечает издание.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил эту информацию. По его словам, это традиционная «практика американской стороны». «<…> просто Президент США предпочитает общаться с прессой по-отдельности», — цитирует Пескова ТАСС.

Встреча президентов РФ и США 16 июня станет первым российско-американским саммитом с переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, которые прошли в июле 2018 года.

#путин владимир #дональд трамп #джо байден
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