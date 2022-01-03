Байден обсудил с Зеленским предстоящие контакты США с Россией по гарантиям безопасности

Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Лидеры обсудили предстоящие контакты американской стороны с Россией по гарантиям безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Стороны поддержали дипломатические усилия, которые начнутся на следующей неделе с американо-российского диалога по стратегической стабильности в Женеве.

«Президент Байден подчеркнул приверженность США и их союзников и партнеров принципу «ничего о вас без вашего участия», — сказали в Белом доме.

Кроме того, Байден заявил, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, и, как сообщила пресс-служба Белого дома, «ясно дал понять, что США, их союзники и партнеры решительно ответят в случае вторжения РФ на Украину».

Ранее, в ночь с 30 на 31 декабря, прошел телефонный разговор президентов России и США. Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Кремль доволен состоявшимся контактом, разговор получился конструктивным.

10 января в Женеве состоятся переговоры России и США по гарантиям безопасности. 12 января на заседании Совета Россия — НАТО Москва обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе и российские проекты о гарантиях безопасности, 13 января — на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Напомним, 17 декабря МИД РФ опубликовал проект российского договора о гарантиях безопасности, переданный США.