Байден обеспокоен тем, что у России нет плана по выходу из конфликта на Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил об обеспокоенности тем, что у Президента России Владимира Путина нет плана по выходу из ситуации, сложившейся на Украине. Об этом сообщает агентство «Рейтер».

Президент США охарактеризовал своего российского коллегу как «очень расчетливого человека». При этом, по мнению Байдена, у Путина «нет плана по выходу [из конфликта] прямо сейчас». Соответственно, американский лидер «пытается понять, что нам (странам Запада — прим. Т-и) с этим делать».

Кроме того, Байден, выступая на мероприятии по сбору средств в пригороде Вашингтона, заметил, что Путин ожидал раскола в НАТО и Европейском Союзе из-за своих действий на Украине, но этого не произошло.

Ранее Президент США подписал закон о ленд-лизе для Украины. Он позволяет американским властям в упрощенном режиме передавать технику и вооружение во временное пользование странам Восточной Европы.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России. Позднее был принят закон о наказании до 15 лет лишения свободы за информацию о действиях Вооруженных сил РФ, объявленную недостоверной.

Выступая 9 мая на параде Победы в Москве, Путин назвал решение о начале операции на Украине «вынужденным, своевременным и единственно правильным».