Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

В понедельник, 9 мая, президент США Джозеф Байден подписал закон, упростивший поставки вооружения Украине по ленд-лизу. Об этом сообщила в заблокированном на территории РФ Twitter помощник пресс-секретаря Белого дома Энджела Перес.

«Подписан закон о ленд-лизе для обороны демократии Украины 2022 года», - написала она (цитата по ТАСС).



Байден назвал «хорошим для всех» отмечавшееся накануне на Западе завершение Второй мировой войны.

Закон дал возможность американским властям в упрощенном режиме передавать технику и вооружение во временное пользование странам Восточной Европы.