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Политика
10 мая 2022  01:17

Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

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В понедельник, 9 мая, президент США Джозеф Байден подписал закон, упростивший поставки вооружения Украине по ленд-лизу. Об этом сообщила в заблокированном на территории РФ Twitter помощник пресс-секретаря Белого дома Энджела Перес.

«Подписан закон о ленд-лизе для обороны демократии Украины 2022 года», - написала она (цитата по ТАСС).
 
Байден назвал «хорошим для всех» отмечавшееся накануне на Западе завершение Второй мировой войны.

Закон дал возможность американским властям в упрощенном режиме передавать технику и вооружение во временное пользование странам Восточной Европы.

#США #спецоперация
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