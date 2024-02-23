Байден анонсировал введение более 500 новых санкций против России

Соединенные Штаты введут более 500 новых санкций против России. Об этом заявил Президент США Джо Байден, сообщает пресс-служба Белого дома.

Ограничительные меры будут введены, в частности, «против российского финансового сектора, оборонно-промышленной базы, закупочных сетей и лиц, уклоняющихся от санкций на многих континентах».

По мнению Байдена, соответствующие рестрикции «гарантируют, что [Президент РФ Владимир] Путин заплатит еще более высокую цену» за свои действия вне страны и внутри ее.

Кроме того, экспортные ограничения затронут примерно 100 компаний, заподозренных в поддержке российской стороны.

«Мы принимаем меры по дальнейшему сокращению энергетических доходов России», — добавил Президент США и уточнил, что «поручил своей команде усилить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и тех, кто борется за демократию во всем мире».

Сегодня же Европейский Союз ввел 13-й пакет ограничительных мер против РФ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин ответил на грубое высказывание Байдена.