Бабушки из глубинки Татарстана вяжут носки для военных при помощи прялки и веретена

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Жители нижнекамского села Болгар вяжут шерстяные носки для бойцов традиционным для деревень способом — при помощи прялки и веретена. Сначала обрабатывают шерсть, затем прядут нитки, и уже дальше получается конечный продукт, который согревает лучше любой ткани.

Перебирая пальцами шерсть, женщины прядут нити. Работа монотонная. Поэтому сопровождают ее разговорами или песнями. Так с самого утра и до захода солнца у волонтеров села Болгар проходит практически каждый день.

«Веретено с музея, прялка тоже с музея...», – рассказывает заведующая клубом села Болгар Фирдаус Ильясова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Самой старшей участнице этой гуманитарной группы Анисе Булатовой 87 лет. Для нее работа с пряжей привычное дело. Оставаться в стороне, несмотря на возраст, женщина не хочет. Очень переживает за земляков. На СВО отправилось шесть ребят из села.

«Пока живы, будем помогать. Пусть солдаты, наши дети, мужчины вернутся живыми и здоровыми», - говорит сельчанка.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Собираться в местном клубе и вязать женщины-волонтеры начали осенью. За пару месяцев изготовили и отправили 50 пар носков. В планах на ближайшее время заготовить новую партию для отправки.

«Кто-то прядет, кто-то вяжет, кто-то скручивает. Все это вяжем, стираем, моем, отправляем», – поделилась местная жительница Рашида Мулюкова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Здесь же параллельно с текстильной работой идет заготовка чеснока. Его чистят, сушат и в виде порошка отправляют на передовую, для бойцов это хороший источник витаминов.

«Пожалуйста, присыпай хоть на хлеб, хоть в суп клади, оно не испортится, может храниться столько лет. В герметичных бутылечках отправляем», – рассказала жительница села Болгар Фения Хуснуллина.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В селе Болгар гуманитарная работа ведется активно. Женщины готовят чак-чак и домашнюю лапшу на отправку. Собирают полотенца, одежду. Для местных жителей совместный труд — это еще и досуг. Здесь женщины собираются, разговаривают, делятся последними новостями.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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