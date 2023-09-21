Азербайджанского командира отстранили от службы после гибели российских миротворцев

В Азербайджане отстранили от обязанностей командира корпуса вооруженных сил, чьи подчиненные виновны в гибели российских миротворцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Напомним, накануне автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в Нагорном Карабахе во время их возвращения с наблюдательного поста в районе населенного пункта Джанятаг. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что будет проведено тщательное расследование гибели российских миротворцев, виновные понесут наказание.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера. Несмотря на обострение, российские миротворцы продолжили выполнять свои функции в Карабахе. Позднее при посредничестве командования российского миротворческого контингента между представителями Нагорного Карабаха и азербайджанской стороной была достигнута договоренность о полном прекращении огня.