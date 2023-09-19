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Минобороны Азербайджана заявило о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе
Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера, передает ТАСС.
Отмечается, что командование миротворческого контингента РФ проинформировано о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе.
В оборонном ведомстве отметили, что будут ликвидированы позиции формирований Вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.
В Минобороны заявили, что «гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями».
В свою очередь Азербайджанские СМИ сообщают о закрытии со стороны Баку воздушного пространства страны для Армении.
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