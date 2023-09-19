Минобороны Азербайджана заявило о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе

Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера, передает ТАСС.

Отмечается, что командование миротворческого контингента РФ проинформировано о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе.

В оборонном ведомстве отметили, что будут ликвидированы позиции формирований Вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

В Минобороны заявили, что «гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями».

В свою очередь Азербайджанские СМИ сообщают о закрытии со стороны Баку воздушного пространства страны для Армении.