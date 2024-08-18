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Азербайджан заинтересован во вступлении в БРИКС
Азербайджан заинтересован в присоединении к БРИКС. Этот вопрос уже обсуждался с российскими дипломатами, сообщил ТАСС азербайджанский посол в Москве Полад Бюльбюль оглы.
По его словам, выстроилась «большая очередь» из тех, кто хотел бы присоединиться к объединению.
«Азербайджан действительно изъявил такое желание, — подтвердил дипломат. — Мы о нем говорили с российскими коллегами, но это тоже процесс и вопрос в работе».
Напомним, что 22-24 октября Казань примет саммит БРИКС в рамках председательства России в объединении. В частности, планируется обсуждение вопроса о новых членах организации и странах-партнерах.
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