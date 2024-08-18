Азербайджан заинтересован во вступлении в БРИКС

Азербайджан заинтересован в присоединении к БРИКС. Этот вопрос уже обсуждался с российскими дипломатами, сообщил ТАСС азербайджанский посол в Москве Полад Бюльбюль оглы.

По его словам, выстроилась «большая очередь» из тех, кто хотел бы присоединиться к объединению.

«Азербайджан действительно изъявил такое желание, — подтвердил дипломат. — Мы о нем говорили с российскими коллегами, но это тоже процесс и вопрос в работе».

Напомним, что 22-24 октября Казань примет саммит БРИКС в рамках председательства России в объединении. В частности, планируется обсуждение вопроса о новых членах организации и странах-партнерах.