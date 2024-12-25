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При крушении самолета в Казахстане погибли 38 человек
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При крушении самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines в Казахстане погибли 38 человек.
Как сообщают РИА Новости, тела погибших сильно обгорели, поэтому предстоит отдельная процедура опознания.
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