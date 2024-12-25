news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 25 декабря 2024 18:31

При крушении самолета в Казахстане погибли 38 человек

Скопировать ссылку

При крушении самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines в Казахстане погибли 38 человек.

Как сообщают РИА Новости, тела погибших сильно обгорели, поэтому предстоит отдельная процедура опознания.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100