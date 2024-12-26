Санитарный борт заберет россиян, пострадавших при крушении самолета в Казахстане

На борту самолета Ил-76, который вылетел из Актау в Москву, находятся девять россиян, включая одного ребенка. Они пострадали при крушении пассажирского авиалайнера в Казахстане.

Как рассказали в РИА Новостях, санитарный рейс выполняется по указанию Президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова во взаимодействии с МИД России.

Психологи оказывают помощь родственникам пассажиров в Чеченской Республике.