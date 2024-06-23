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Аюпова: В Татарстане свыше 400 мастеров народных художественных промыслов
Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова поздравила с Днем народных художественных промыслов, который отмечается в предпоследнее воскресенье июня. Глава ведомства назвала символичным то, что именно сегодня общим хороводом «Дружба народов» на празднике Сабантуй завершается Всероссийская детская Фольклориада.
«[День народных художественных промыслов] — это праздник людей, которые занимаются важным делом сохранения нематериального культурного наследия, знаний, навыков и традиций ремесленного производства, исследуя и популяризируя их среди населения. Теплота, кропотливость и забота — составляющие успеха настоящего мастера, это то, что не может не резонировать в душе каждого из нас», — приводятся слова министра на сайте Минкультуры РТ.
Аюпова подчеркнула, что поддержка народных художественных промыслов — одно из приоритетных направлений по сохранению нематериального наследия народов Татарстана, в котором проживают представители более 178 национальностей.
«Сегодня в Татарстане свыше 400 мастеров народных художественных промыслов, более половины которых, работают в муниципальных районах», — привела данные министр.
Она добавила, что умельцы вносят огромный вклад в укрепление духовно-нравственных основ общества, приумножая вековые традиции предшественников.
Напомним, сегодня в Казани проходит национальный праздник Сабантуй. Ранее Раис РТ Рустам Минниханов пригласил посетить народные гулянья, а также сам осмотрел подворья 11 районов РТ.
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