Аюпова: В Татарстане свыше 400 мастеров народных художественных промыслов

Фото: mincult.tatarstan.ru

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова поздравила с Днем народных художественных промыслов, который отмечается в предпоследнее воскресенье июня. Глава ведомства назвала символичным то, что именно сегодня общим хороводом «Дружба народов» на празднике Сабантуй завершается Всероссийская детская Фольклориада.

«[День народных художественных промыслов] — это праздник людей, которые занимаются важным делом сохранения нематериального культурного наследия, знаний, навыков и традиций ремесленного производства, исследуя и популяризируя их среди населения. Теплота, кропотливость и забота — составляющие успеха настоящего мастера, это то, что не может не резонировать в душе каждого из нас», — приводятся слова министра на сайте Минкультуры РТ.

Аюпова подчеркнула, что поддержка народных художественных промыслов — одно из приоритетных направлений по сохранению нематериального наследия народов Татарстана, в котором проживают представители более 178 национальностей.

«Сегодня в Татарстане свыше 400 мастеров народных художественных промыслов, более половины которых, работают в муниципальных районах», — привела данные министр.

Она добавила, что умельцы вносят огромный вклад в укрепление духовно-нравственных основ общества, приумножая вековые традиции предшественников.

Напомним, сегодня в Казани проходит национальный праздник Сабантуй. Ранее Раис РТ Рустам Минниханов пригласил посетить народные гулянья, а также сам осмотрел подворья 11 районов РТ.