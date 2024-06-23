Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Рустам Минниханов осмотрел подворья 11 районов Татарстана на Сабантуе в Казани
Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел татарское подворье на Сабантуе в Мирном в Казани. На нем 11 районов республики организовали свои небольшие дворы, где поделились своими достижениями и продемонстрировали продукцию.
В ходе визита Минниханов успел наградить победителя турнира по корэш в Буинском районе и поздравить молодоженов в Нурлатском, а также пообщаться со спортсменами из разных делегаций Игр БРИКС, которые также посетили Сабантуй.
Видео: телеграм-канал «Татмедиа»
Рустама Минниханова сопровождала целая делегация из почетных гостей. Среди них первый вице‑президент Олимпийского комитета РФ Игорь Левитин, экс-министр спорта России Олег Матыцин, известные спортсмены Алина Загитова и Данис Зарипов, мэр Казани Ильсур Метшин и многие другие.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»