Рустам Минниханов осмотрел подворья 11 районов Татарстана на Сабантуе в Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел татарское подворье на Сабантуе в Мирном в Казани. На нем 11 районов республики организовали свои небольшие дворы, где поделились своими достижениями и продемонстрировали продукцию.

В ходе визита Минниханов успел наградить победителя турнира по корэш в Буинском районе и поздравить молодоженов в Нурлатском, а также пообщаться со спортсменами из разных делегаций Игр БРИКС, которые также посетили Сабантуй.

Видео: телеграм-канал «Татмедиа»

Рустама Минниханова сопровождала целая делегация из почетных гостей. Среди них первый вице‑президент Олимпийского комитета РФ Игорь Левитин, экс-министр спорта России Олег Матыцин, известные спортсмены Алина Загитова и Данис Зарипов, мэр Казани Ильсур Метшин и многие другие.