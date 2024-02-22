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Общество 22 февраля 2024 08:51

Аюпова расскажет в прямом эфире о результатах нацпроекта «Культура» и событиях Года семьи

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Сегодня в социальных сетях состоится прямой эфир, посвященный результатам реализации национального проекта «Культура» и главным событиям начавшегося Года семьи. На вопросы пользователей ответила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Глава ведомства расскажет о культурных объектах, появившихся либо создающихся в республике, поддержке молодых талантов и культурных событиях 2024 года.

Трансляция стартует в 15.00 на видеохостинге YouTube, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 9 января Правительство утвердило план мероприятий.
#нацпроекты #прямой эфир #Ирада Аюпова #национальные проекты #Год семьи
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