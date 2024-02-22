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Аюпова расскажет в прямом эфире о результатах нацпроекта «Культура» и событиях Года семьи
Сегодня в социальных сетях состоится прямой эфир, посвященный результатам реализации национального проекта «Культура» и главным событиям начавшегося Года семьи. На вопросы пользователей ответила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.
Глава ведомства расскажет о культурных объектах, появившихся либо создающихся в республике, поддержке молодых талантов и культурных событиях 2024 года.
Трансляция стартует в 15.00 на видеохостинге YouTube, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
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