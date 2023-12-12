Аюпова о Годе национальных культур в РТ: Особое внимание уделили нематериальному наследию

Министр культуры РТ Ирада Аюпова

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Во время планирования Года национальных культур и традиций, объявленного в Татарстане по решению Раиса РТ Рустама Минниханова, особое внимание было уделено сохранению и развитию нематериального наследия народов республики. Об этом на брифинге в Кабинете Министров региона сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«В рамках Года национальных культур и традиций <…>, которым объявлен в нашей республике 2023 год, в Татарстане прошло более 5 тыс. событий и масштабных культурных акций, что свидетельствует о колоссальном интересе к теме. При формировании программы были учтены все возможные направления. Совершенно особым образом звучит в этот год тема нематериального наследия: поддержка национальных культур, которые воплощены в фольклоре, промыслах и ремеслах, декоративно-прикладном искусстве», — отметила спикер.

В частности, министр выделила проект «Вышитая карта Татарстана», охвативший все 45 муниципалитетов республики. К работе были привлечены мастерицы из районных домов культуры, библиотек и музеев.

Аюпова также особо отметила проект «Культурная столица Татарстана». В ходе него на 13 различных площадках Казани была представлена культурная программа, благодаря которой жители столицы РТ познакомились с уникальным культурным кодом 43 районов через историко-культурные выставки, презентации туристических маршрутов, национальной кухни и народных художественных ремесел, выступления творческих коллективов.

«Впервые с 15 по 23 июля в городе Болгаре проведен недельный фестиваль „Возрождение: Эпос в современном прочтении“. Мероприятие посетили более 61 тыс. человек. На нем были показаны спектакли по мотивам эпосов народов мира: драма Государственного национального театра Карелии „Куллерво“ по мотивам эпоса „Калевала“, драматическое сказание „Манасчы“ Бишкекского театра по мотивам киргизского эпоса „Манас“, квест-бот по бурятскому эпосу „Гэсэр“, спектакль „Завет хана Кубрата“ из города Варны Республики Болгария, спектакль Театра Олонхо „Кыыс Дебилийэ“ из Саха (Якутии)», — продолжила глава Минкультуры РТ.

Кроме того, продолжается составление реестра объектов нематериального этнокультурного достояния Татарстана, на сегодняшний день в него включены уже почти 3 тыс. таких объектов, добавила директор Ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ Алсу Мифтахова.

«Электронная информационная система объектов нематериального этнокультурного достояния была запущена в 2021 году, данные об объектах подгружаются на сайте Таткультресурса. Если в 2020 году в муниципальных каталогах таких объектов было около 1,8 тыс., то сейчас их насчитывается уже почти 3 тыс.», — пояснила она.