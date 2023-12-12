Татарстан за 2023 год направил на нацпроект «Культура» более 1,5 млрд рублей

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В Татарстане в 2023 году на национальный проект «Культура» направлено 1,595 млрд рублей. Из них 692 млн рублей выделено из средств федерального бюджета и 393 млн — из бюджета Республики Татарстан.

За счет регионального проекта «Культурная среда», который направлен на укрепление материально-технической базы учреждений культуры, капитально ремонтируются и реконструируются ряд домов культуры и сельских ДК, детских музыкальных школ, музеев, музыкального театра, техническое оснащение пяти музеев, создание трех библиотек. За последние пять лет при поддержке федерального бюджета в Татарстане открыли четыре театра.

«Те объемы, которые у нас инвестируются в культуру и в экологию говорят только о том, что мы сегодня думаем о следующих поколениях. Для нас это очень важно», – цитирует министра культуры республики Ираду Аюпову сайт «Татарстан – республика достижений».

В 2023 году в Татарстане прошло свыше 5 тыс. культурных событий и масштабных культурных акций. В числе реализованных проектов – «Вышитая карта Республики Татарстан», который охватил 45 муниципальных образований республики и два городских округа. Презентация карты состоялась в рамках фестиваля «Возрождение: Эпос в современном прочтении» в городе Болгар.

За созданием вышитой карты стоит большая научная работа. Мастерицы возрождали технику вышивания, характерную для каждого района.

С 31 марта по 31 октября 2023 года в Татарстане провели конкурс среди муниципальных образований «Культурная столица Татарстана». Конкурс охватил большее 33 тыс. жителей и более 90 тыс. в онлайн. Гран-при присудили Арскому муниципальному району.

В Казани в Год национальных культур провели около 20 тыс. мероприятий: в их числе Сабантуй, фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль», театрализованный перформанс «Голоса Казани», фестиваль национального костюма «Милли кием», серия танцевальных мастер-классов, просветительский проект «Древо жизни», конкурс художников и многие другие.

Министр напомнила, что 2024 год, по плану, станет последним в реализации национального проекта «Культура».

Отметим, в республике запущен проект «Татарстан – республика достижений». Его цель – рассказать о том, чего уже достигла наша республика, дать возможность каждому ознакомиться с научным, технологическим и культурным потенциалом нашей Родины.

Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.