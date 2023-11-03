Арский район стал культурной столицей Татарстана

Арский район стал обладателем Гран-при республиканского конкурса среди муниципальных образований «Культурная столица Республики Татарстан». Победителей объявили на праздничном мероприятии, посвященном Дню народного единства, — гала-концерте этнокультурного фестиваля «Наш дом — Татарстан».

Среди конкурсантов были определены девять победителей и один обладатель Гран-при. Первое место среди победителей первой группы занял Елабужский район, второе — Кукморский район, третье — Бугульминский район.

Лидером среди победителей второй группы стал Актанышский район, на втором месте — Аксубаевский район, на третьем — Сабинский район.

В третьей группе победителей первое место досталось Атнинскому району, второе — Дрожжановскому району, третье — Тюлячинскому району.

Конкурс «Культурная столица Татарстана» среди муниципалитетов прошел в рамках объявленного в регионе по решению Раиса РТ Рустама Минниханова Года национальных культур и традиций. На различных площадках районы республики представляли свои программы, связанные с национальной культурой и традициями.

В частности, муниципалитеты организовали концертную программу, выставку и ярмарку мастеров и предпринимателей, проводили мастер-классы для детей и взрослых, презентовали уникальные туристические маршруты и угощали гостей национальной кухней. За время проведения конкурсных смотров мероприятия посетили более 35 тыс. человек. Район-победитель получил сертификат в размере 3 млн рублей на создание проекта в области культуры.