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Арский район стал культурной столицей Татарстана
Арский район стал обладателем Гран-при республиканского конкурса среди муниципальных образований «Культурная столица Республики Татарстан». Победителей объявили на праздничном мероприятии, посвященном Дню народного единства, — гала-концерте этнокультурного фестиваля «Наш дом — Татарстан».
Среди конкурсантов были определены девять победителей и один обладатель Гран-при. Первое место среди победителей первой группы занял Елабужский район, второе — Кукморский район, третье — Бугульминский район.
Лидером среди победителей второй группы стал Актанышский район, на втором месте — Аксубаевский район, на третьем — Сабинский район.
В третьей группе победителей первое место досталось Атнинскому району, второе — Дрожжановскому району, третье — Тюлячинскому району.
Конкурс «Культурная столица Татарстана» среди муниципалитетов прошел в рамках объявленного в регионе по решению Раиса РТ Рустама Минниханова Года национальных культур и традиций. На различных площадках районы республики представляли свои программы, связанные с национальной культурой и традициями.
В частности, муниципалитеты организовали концертную программу, выставку и ярмарку мастеров и предпринимателей, проводили мастер-классы для детей и взрослых, презентовали уникальные туристические маршруты и угощали гостей национальной кухней. За время проведения конкурсных смотров мероприятия посетили более 35 тыс. человек. Район-победитель получил сертификат в размере 3 млн рублей на создание проекта в области культуры.
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