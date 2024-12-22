Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ахметова назвала топ красивых старинных татарских имен
Все больше молодых семей дают своим детям красивые старинные татарские имена. Среди девочек, например, были Дильбар, Сююмбике, Сарвиназ, Зубейда, а среди мальчиков - Исмагил, Мирсаит, Рамазан, Ислам и другие. Об этом заявила начальник управления записи актов гражданского состояния Кабмина РТ Эльвира Ахметова в эфире телемарафона «С Новым годом, семья!».
«Каждый ребенок рождается со своим счастьем», - напомнила Ахметова народную мудрость, и пожелала, чтобы в домах чаще звучали детские голоса.
Ранее спикер заявила, что в этом году мужчины вступали в брак в 25-29 лет.
12-часовой телемарафон «С Новым годом, семья!» стартовал сегодня в эфире телеканалов «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета». Его участники подводят итоги Года семьи в Татарстане.
С 9 часов утра и до 21 часа вечера в прямом эфире в студии побывают более 50 семей и 100 детей. В этот день зрители узнают интересные истории знакомства семейных пар. В прямом эфире ТНВ пройдет Парад Дедов Морозов. В конце дня будет объявлено имя народного волшебника. Его выберут зрители в социальной сети «ВКонтакте».
Рузиля Мухаметова
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»