Ахметова назвала топ красивых старинных татарских имен

Все больше молодых семей дают своим детям красивые старинные татарские имена. Среди девочек, например, были Дильбар, Сююмбике, Сарвиназ, Зубейда, а среди мальчиков - Исмагил, Мирсаит, Рамазан, Ислам и другие. Об этом заявила начальник управления записи актов гражданского состояния Кабмина РТ Эльвира Ахметова в эфире телемарафона «С Новым годом, семья!».

«Каждый ребенок рождается со своим счастьем», - напомнила Ахметова народную мудрость, и пожелала, чтобы в домах чаще звучали детские голоса.

Ранее спикер заявила, что в этом году мужчины вступали в брак в 25-29 лет.

12-часовой телемарафон «С Новым годом, семья!» стартовал сегодня в эфире телеканалов «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета». Его участники подводят итоги Года семьи в Татарстане.

С 9 часов утра и до 21 часа вечера в прямом эфире в студии побывают более 50 семей и 100 детей. В этот день зрители узнают интересные истории знакомства семейных пар. В прямом эфире ТНВ пройдет Парад Дедов Морозов. В конце дня будет объявлено имя народного волшебника. Его выберут зрители в социальной сети «ВКонтакте».

Рузиля Мухаметова