Начальник управления ЗАГС Кабмина РТ: В этом году мужчины вступали в брак в 25-29 лет

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В этом году активный возраст молодых мужчин, вступающих в брак - 25-29 лет, почти треть женихов именно этого возраста. Девушки чаще вступают в брак в 18-24 года. К этой категории относится 36 процентов всех невест. Такую статистику привела начальник управления записи актов гражданского состояния Кабмина РТ Эльвира Ахметова в эфире телемарафона «С Новым годом, семья!».

Спикер добавила, что за год в Татарстане были созданы 22 235 семей, состоялись 15 тысяч торжественных регистраций, за 11 месяцев на свет появились 32 359 детей. Из них - 15 465 - девочки, это 48 процентов всех новорожденных. Он также добавила, что мальчиков рождается больше, и цифры еще не окончательные.

«По случаю Года семьи в республике проходили множество хороших событий. В основе каждого были темы защиты семьи, донесение до молодежи семейных ценностей, социальной поддержки. Руководство республики подчеркивает приоритетность вопросов семьи и демографии», - отметила Ахметова.

Она напомнила, что в федеральном проекте «Сердце России» лампада семейного очага прошла через 180 татарстанских семей.

Отметим, что впервые в истории телевидения Татарстана в прямом эфире свой брак зарегистрируют сразу четыре молодые пары. Акция пройдет в рамках упомянутого телемарафона.

Рузиля Мухаметова