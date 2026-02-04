Axios узнал об отмене переговоров США и Ирана

Запланированные на пятницу, 6 февраля, переговоры между Соединенными Штатами и Ираном по ядерной программе не состоятся. Об их отмене сообщает издание Axios со ссылкой на двух высокопоставленных американских должностных лиц..

Изначально переговоры планировалось провести в Стамбуле с участием ряда других стран Ближнего Востока в качестве наблюдателей. Но вчера, 3 февраля, иранская сторона предложила перенести встречу в столицу Омана Маскат и сделать ее двусторонней. По словам представителей ИРИ, это позволило бы сосредоточить разговор на иранской ядерной программе.

После этого журналист Axios Барак Равид, сославшись на арабский источник, сообщил, что Штаты якобы согласились перенести переговоры из Турции в Оман, но участие в консультациях мусульманских стран региона еще обсуждается.

Однако у США и государств Ближнего Востока вызывает беспокойство не только ядерная программа исламской республики, но и ее ракетная программа. «Мы сказали им (иранцам – прим. Т-и), что либо это, либо ничего, а они ответили: „Хорошо, тогда ничего“», – пояснил американский чиновник.

Вместе с тем представитель США заверил, что Вашингтон всё равно готов провести встречу на этой или следующей неделе, если Тегеран согласится вернуться к первоначальному формату.

Без реального соглашения начнется рассмотрение других вариантов, заметил американский чиновник. Таким образом он напомнил о неоднократных угрозах Президента США Дональда Трампа атаковать Иран.

Завтра, 5 февраля, в Катар для консультаций по Ирану с Премьер-министром эмирата Мухаммедом бен Абдеррахманом ат-Тани должны прибыть спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять Трампа – предприниматель Джаред Кушнер. После этого они намерены вернуться в США.