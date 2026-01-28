Трамп и власти Ирана на фоне обострения обстановки обменялись угрозами

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и власти Исламской Республики Иран обменялись угрозами в контексте обострения обстановки вокруг этой страны после масштабных акций протеста, прошедших в ИРИ в начале января и сопровождавшихся многочисленными жертвами.

Американский лидер в своей социальной сети Truth Social предупредил, что к берегам Ирана направляется «огромная армада» во главе с «великим авианосцем» USS Abraham Lincoln. «Это более крупный флот <…>, чем тот, который был отправлен в Венесуэлу», – подчеркнул он.

По словам Трампа, американский флот «готов, желает и способен быстро выполнить свою миссию», как и в случае с операцией по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро американскими военными.

«Будем надеяться, что Иран быстро сядет за стол переговоров и заключит справедливое и равноправное соглашение – БЕЗ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, которое будет выгодно всем сторонам», – заметил Президент США.

Тпамп призвал власти исламской республики заключить сделку, добавив, что «время на исходе». В противном случае, акцентировал он, Иран столкнется с худшими последствиями, чем в результате операции «Полуночный молот» (удара США по ядерным объектам ИРИ в рамках 12-дневной ирано-израильской войны).

В ответ постоянное представительство Ирана при ООН заявило в социальной сети X (прежде Twitter), что исламская республика открыта к диалогу, но защитит себя и в случае нападения «ОТВЕТИТ ТАК, КАК НИКОГДА РАНЕЕ».

В постпредстве добавили, что «в последний раз, когда США безответственно ввязывались в войны в Афганистане и Ираке, они потратили более 7 трлн долларов и потеряли свыше 7 тыс. американских жизней».