Axios: Спецпосланник Трампа планирует встретиться с Путиным 13 марта

Стивен Уиткофф

Фото: Госдепартамент США

Спецпосланник Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в четверг, 13 марта, собирается встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Об этом сообщил корреспондент американского издания Axios Барак Равид.

«Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что Уиткофф планирует приехать в Москву в конце этой недели для встречи с Путиным, но подчеркнул, что все еще может измениться», – написал журналист в социальной сети X (прежде Twitter).

По данным Равида, предварительный график дипломата предусматривает встречу с Президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном в Абу-Даби во вторник, переговоры об удерживаемых в секторе Газа заложниках в столице Катара Дохе и встреча с Премьер-министром этой страны Мухаммедом бен Абделем Рахманом ат-Тани – в среду, возможную встречу с Президентом России в Москве – в четверг.

В свою очередь агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников пишет, что Уиткофф намерен прибыть в Москву для переговоров с Владимиром Путиным на этой неделе (то есть не позднее 16 марта).

«Его (Уиткоффа – прим. Т-и) поездка будет приурочена к встречам между украинскими чиновниками и госсекретарем Марко Рубио и советником по национальной безопасности Майклом Уолтцем в Саудовской Аравии», – уточняет издание (американо-украинские переговоры должны состояться сегодня, 11 марта, в Джидде).