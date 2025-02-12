news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 12 февраля 2025 16:45

Уиткофф: Освобождение Фогеля может указывать на продолжение дружбы Путина и Трампа

Уиткофф: Освобождение Фогеля может указывать на продолжение дружбы Путина и Трампа
Президент России Владимир Путин и Президент США Дональд Трамп в 2017 году
Фото: kremlin.ru

Освобождение Россией американского гражданина Марка Фогеля может свидетельствовать о том, что дружба президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжится. Об этом заявил спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

«Я считаю, что их (Трампа и Путина – прим. Т-и) связывала прекрасная дружба, и теперь эти отношения, вероятно, будут продолжены. Это действительно полезно для всего мира», – отметил дипломат (цитата по РИА Новости).

Накануне Уиткофф посетил Москву, чтобы забрать с собой Фогеля в рамках соглашения об обмене. На кого именно Россия согласилась обменять американца, пока не известно. Вместе с тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что вместо него в РФ на днях будет возвращен россиянин, содержащийся в заключении в США.

«Гражданин, когда будет на территории Российской Федерации, тогда и будет известно его имя», – заметил Песков (цитата по ТАСС).

читайте также
Белый дом заявил об освобождении Россией осужденного американца Фогеля
#Россия и США #Дональд Трамп #Владимир Путин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
В МВД россиянам рассказали, как защитить телефон от взлома

В МВД россиянам рассказали, как защитить телефон от взлома

11 февраля 2025
Ставка на экспорт: как районы нарастили выручку на ресурсах Геллера до 230 млрд рублей

Ставка на экспорт: как районы нарастили выручку на ресурсах Геллера до 230 млрд рублей

11 февраля 2025