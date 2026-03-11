Автовладельцам дали советы по выбору летних шин с пробегом

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Российские автолюбители часто приобретают шины с рук – через сайты объявлений. О факторах, на которые следует обратить внимание, рассказал владелец одной из сетей дилерских центров коммерческого транспорта Алексей Иванов, пишет издание «Время Н».

По словам эксперта, наиболее значимый критерий – возраст резины. Дата изготовления выбита на боковине в виде четырехзначного кода: первые две цифры – неделя, последние две – год.

«Шины старше пяти лет – зона риска, старше восьми покупать не стоит: резина стареет даже при хорошем внешнем виде, теряя молекулярные связи и прочность», – подчеркнул собеседник издания.

Кроме того, следует проверить остаточную глубину протектора. Для летней резины минимум составляет 1,6 миллиметра, но реальная безопасная граница – около 3 миллиметров.

«У новых летних шин протектор 7-8 миллиметров, так что всё, что ниже 4−5 миллиметров, стоит рассматривать как резину на один сезон», – пояснил Иванов.

Помимо этого, любые грыжи, расслоения и любые заплатки на боковой поверхности должны приводить к отказу от покупки. Неравномерный износ по ширине протектора свидетельствует, что на предыдущем автомобиле были проблемы с развалом или подвеской.

