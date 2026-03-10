Автоэксперт Попов объяснил, когда нужно менять резину с зимней на летнюю

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Менять шины на автомобиле с зимних на летние можно после того, как в течение недели среднесуточная температура не опускалась ниже 6 градусов выше нуля. Об этом «Татар-информу» рассказал автоэксперт, член Комиссии при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

«Днем в среднем температура должна быть 10-12 градусов, а ночью хотя бы 0-1 градус выше нуля», – пояснил Попов.

Он добавил, что всегда существует шанс, что после таких температур будет сильное похолодание и водитель может оказаться на зимней дороге в летних шинах и нужно быть к этому готовым. А если долго не менять резину, то владелец авто попадет в обратную ситуацию – на зимней резине по летнему асфальту.

«А шипы по асфальту тоже увеличивают путь и снижают управляемость автомобилем», – подчеркнул автоэксперт.