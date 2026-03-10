news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 10 марта 2026 12:54

Автоэксперт Попов объяснил, когда нужно менять резину с зимней на летнюю

Читайте нас в
Телеграм
Автоэксперт Попов объяснил, когда нужно менять резину с зимней на летнюю
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Менять шины на автомобиле с зимних на летние можно после того, как в течение недели среднесуточная температура не опускалась ниже 6 градусов выше нуля. Об этом «Татар-информу» рассказал автоэксперт, член Комиссии при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

«Днем в среднем температура должна быть 10-12 градусов, а ночью хотя бы 0-1 градус выше нуля», – пояснил Попов.

Он добавил, что всегда существует шанс, что после таких температур будет сильное похолодание и водитель может оказаться на зимней дороге в летних шинах и нужно быть к этому готовым. А если долго не менять резину, то владелец авто попадет в обратную ситуацию – на зимней резине по летнему асфальту.

«А шипы по асфальту тоже увеличивают путь и снижают управляемость автомобилем», – подчеркнул автоэксперт.

#автомобили #зимняя резина #машина #шины
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Мы знаем, кто нас защищает»: жители Татарстана запустили тренд с Рустамом Миннихановым

«Мы знаем, кто нас защищает»: жители Татарстана запустили тренд с Рустамом Миннихановым

9 марта 2026
«Тенденция любви к народному»: чего ждет мастер-резидент от обновленного ЦУМа

«Тенденция любви к народному»: чего ждет мастер-резидент от обновленного ЦУМа

9 марта 2026
Новости партнеров