news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 10 марта 2026 16:52

Автоэксперт объяснил, как подготовить машину к теплому сезону после зимы

Читайте нас в
Телеграм

Чистка радиатора и системы кондиционирования – два основных действия, чтобы подготовить автомобиль к теплому сезону. Об этом с «Татар-информом» поделился автоэксперт Константин Лигачев.

«Пока еще рановато, но, когда наступит тепло, надо будет помыть радиатор. И система кондиционирования тоже может плохо работать, поэтому ее тоже лучше почистить», – заявил эксперт.

Он добавил, что все же основное действие, которое и так понятно, – это смена резины с зимней на летнюю.

#автомобили #подготовка
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Мы знаем, кто нас защищает»: жители Татарстана запустили тренд с Рустамом Миннихановым

«Мы знаем, кто нас защищает»: жители Татарстана запустили тренд с Рустамом Миннихановым

9 марта 2026
В Тукаевском районе волонтерам вручили благодарности от бойцов СВО

В Тукаевском районе волонтерам вручили благодарности от бойцов СВО

10 марта 2026
Новости партнеров