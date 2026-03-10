Автоэксперт объяснил, как подготовить машину к теплому сезону после зимы

Чистка радиатора и системы кондиционирования – два основных действия, чтобы подготовить автомобиль к теплому сезону. Об этом с «Татар-информом» поделился автоэксперт Константин Лигачев.

«Пока еще рановато, но, когда наступит тепло, надо будет помыть радиатор. И система кондиционирования тоже может плохо работать, поэтому ее тоже лучше почистить», – заявил эксперт.

Он добавил, что все же основное действие, которое и так понятно, – это смена резины с зимней на летнюю.