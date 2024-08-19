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АвтоВАЗ возобновил производство после корпоративного отпуска
АО «АвтоВАЗ» в понедельник возобновило производство, которое было приостановлено в период с 29 июля по 18 августа из-за корпоративного отпуска, пишет «Интерфакс».
Как рассказал председатель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев, производство возобновили согласно графику.
В пресс-службе отечественного автопроизводителя уточнили, за три недели единого отпуска суммарно планировали выполнить свыше 10 тыс. задач, которые направлены на улучшение условий труда и бытовой инфраструктуры. Также за это время хотели проверить и наладить все оборудование, подготовить к запуску производства Lada Aura и электромобиля e-Largus, а еще модернизировать линии Granta под старт производства Iskra в начале 2025-го.
Ранее был назван топ распространенных авто в России: 5 отечественных машин и 5 иномарок. К слову, по данным экспертов, в нашей стране автомобили с пробегом в июле 2024-го подешевели.
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