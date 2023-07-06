Автор лучшего фильма о СВО получит приз зрительских симпатий на фестивале в Казани

Фишкой международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев» станет отсутствие конкурсной программы. Однако набравший наибольшее количество голосов фильм об участнике спецоперации получит приз зрительских симпатий. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила режиссер-документалист и генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева.

«Жюри у нас не будет. Мы сразу решили, что этот фестиваль будет не про конкурсную программу и не о том, чтобы кто-то друг с другом соревновался. Но каждый автор получает диплом участника», — подчеркнула спикер.

По словам продюсера, цель международного фестиваля заключается в том, чтобы рассказать как можно большему количеству людей о героях спецоперации.

«На фестивале будет учрежден приз зрительских симпатий. Люди, которые придут на фестиваль и посмотрят фильм, могут после просмотра оставить свои голоса. В конце мы их посчитаем и в процентном соотношении поймем, какой фильм вызвал наиболее количество откликов», — рассказала об условиях получения приза Екатерина Яковлева. Приз будет вручаться в каждом городе.

Руководитель отдела внешних связей и коммуникаций RT Documentary Рената Гарифуллина уточнила, что у зрителей будет возможность не только посмотреть фильмы, но пообщаться с авторами, задать вопросы, поучаствовать в деловой программе. Также она заметила, что при просмотре историй в зале царит особая атмосфера.

«Ты смотришь только историю героя, без какого-либо авторского подтекста, именно поэтому на фестивале чувствуется „та“ атмосфера. Документалистам удается передать, будто мы находимся рядом с нашими ребятами. Видишь их быт — чем живут, что читают, кому звонят, о чем переживают, как борются со страхом», — рассказала Гарифуллина.

«Ощущение, что ты с бойцами в окопах», — добавила Яковлева.

Напомним, Казань примет международный фестиваль документального кино об участниках спецоперации «RТ.Док: Время героев» с 25 по 27 июля. Событие пройдет на новой площадке ИТ-парк имени Башира Рамеева. В нем примут участие Юлия Чичерина, Анна Чапман, Вован и Лексус и другие.