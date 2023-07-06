Казань примет фестиваль документального кино об участниках спецоперации

С 25 по 27 июля Казань примет фестиваль документального кино «RТ.Док: Время героев». Столица Татарстана станет третьим из семи городов, где будут показаны разножанровые ленты об участниках специальной военной операции.

Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила руководитель Дирекции документального вещания RT, режиссер-документалист и генеральный продюсер международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев» Екатерина Яковлева.

Спикер уточнила, что этот международный фестиваль документального кино впервые был проведен в Москве в годовщину начала спецоперации. По ее словам, он вызвал аншлаг у 3 тыс. зрителей, и поэтому фильмы было решено транслировать в разных городах России. В программу включены 25 кинолент.

Яковлева рассказала, что в оргкомитет кинофестиваля поступали заявки от разных авторов — это люди с федеральных телеканалов, документалисты, военные корреспонденты, независимые авторы с Донбасса и даже гражданка Франции с фильмом «Донбасс — 2022». По ее оценке, главным критерием отбора стала человечность, искренность истории. Автор должен быть неравнодушен к тому, что снимает, так как это сразу отражается на эмоциях зрителя, убеждена она.

«Есть фильмы по 26 минут, есть по 52 минуты и даже полный метр, на полтора часа, от военкора. А для Казани сделали исключение и взяли мини-доки по 8–10 минут, но они такие человеческие, искренние. Потрясающая работа! Это истории о бойцах, героях — ваших соотечественниках, ваших ребятах», — отметила спикер.

В частности, жители Казани увидят фильмы режиссера Равиля Мукменова, посвященные реальным историям из зоны спецоперации. Это «„Апостол“ батальона „Алга“», «„Ак Барс“ батальона „Ахмат“», «Командир батальона „Алга“», «Татарский певец — танкист на СВО», «Продал „гелик“ ради общей победы».

Руководитель отдела внешних связей и коммуникаций RT Documentary Рената Гарифуллина уточнила, что фестиваль в Казани пройдет на новой площадке — в ИТ-парке имени Башира Рамеева.

«Мы хотим, чтобы как можно больше зрителей были вовлечены в просмотр фильмов о героях спецоперации. Вход для всех бесплатный. Единственное, возрастной ценз — 18+. Чтобы посмотреть фильмы, необходимо зарегистрироваться на сайте фестиваля», — добавила спикер.