Чичерина, Вован и Лексус станут хедлайнерами фестиваля об участниках СВО в Казани

В Казани на международном фестивале документального кино об участниках спецоперации «RТ.Док: Время героев» выступит певица Юлия Чичерина. Также ожидается приезд известных пранкеров Вована и Лексуса. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила руководитель отдела внешних связей и коммуникаций RT Documentary Рената Гарифуллина.

«„Культурный фронт“ на фестивале будет представлен Юлией Чичериной. Она выступит на открытии фестиваля 25 июля. Мы ее очень ждем. Также приедут всем известные пранкеры Вован и Лексус», — рассказала Рената Гарифуллина.

Вован и Лексус примут участие в панели «Информационные воины».

«Пообщаемся с ребятами. И не только с Вованом и Лексусом, но и с федеральными блогерами, а также с медиа-журналистом Антоном Коробковым-Землянским, который будет модерировать эту панель», — анонсировала спикер.

Агент российской разведки, телеведущая, автор программы «Тайны Чапман» Анна Чапман представит свой фильм про кибер-войну, пообщаться с ней можно будет после просмотра киноленты.

В онлайн-формате к фестивалю присоединится гендиректор канала «Спас», российский телеведущий, актер Борис Корчевников — он примет участие в панельной дискуссии «Война и вера».

Казань примет международный фестиваль документального кино об участниках спецоперации «RТ.Док: Время героев» с 25 по 27 июля. Событие пройдет на новой площадке ИТ-парк имени Башира Рамеева.