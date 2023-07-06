Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Чичерина, Вован и Лексус станут хедлайнерами фестиваля об участниках СВО в Казани
В Казани на международном фестивале документального кино об участниках спецоперации «RТ.Док: Время героев» выступит певица Юлия Чичерина. Также ожидается приезд известных пранкеров Вована и Лексуса. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила руководитель отдела внешних связей и коммуникаций RT Documentary Рената Гарифуллина.
«„Культурный фронт“ на фестивале будет представлен Юлией Чичериной. Она выступит на открытии фестиваля 25 июля. Мы ее очень ждем. Также приедут всем известные пранкеры Вован и Лексус», — рассказала Рената Гарифуллина.
Вован и Лексус примут участие в панели «Информационные воины».
«Пообщаемся с ребятами. И не только с Вованом и Лексусом, но и с федеральными блогерами, а также с медиа-журналистом Антоном Коробковым-Землянским, который будет модерировать эту панель», — анонсировала спикер.
Агент российской разведки, телеведущая, автор программы «Тайны Чапман» Анна Чапман представит свой фильм про кибер-войну, пообщаться с ней можно будет после просмотра киноленты.
В онлайн-формате к фестивалю присоединится гендиректор канала «Спас», российский телеведущий, актер Борис Корчевников — он примет участие в панельной дискуссии «Война и вера».
Казань примет международный фестиваль документального кино об участниках спецоперации «RТ.Док: Время героев» с 25 по 27 июля. Событие пройдет на новой площадке ИТ-парк имени Башира Рамеева.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»