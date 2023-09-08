«Инерция разгона экономики»: за счет чего промышленность Татарстана набирает обороты

Промпроизводство в Татарстане продолжает ускоряться. Рост по итогам января – июля 2023 года составил 3,8%

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За семь месяцев 2023 года выросли все четыре сегмента ИПП

Июльская статистика Татарстанстата показывает, что промышленное производство в Татарстане продолжает ускоряться. Рост по итогам января – июля 2023 года составил 3,8%, это наивысший темп за весь текущий год и продолжение тренда, заданного в предыдущие два месяца. Татарстан по-прежнему позитивно выделяется на фоне России – по стране за семь месяцев промпроизводство выросло на 2,6%.

Интересно, что на рост индекса влияние оказало не только увеличение объемов в обработке, что в этом году стало уже стандартной причиной, но также позитивная динамика в энергетике и, что еще более удивительно, в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений. Обычно в этом сегменте Росстат фиксировал падение, причем двузначными темпами. И в Татарстане ситуация была более негативной, чем по стране в целом. Но вот по итогам января – июля этот сектор даже показал рост, пусть и всего на 1,3% (по РФ падение в нем сохранилось, но индекс составил всего 96,3%).

Обработка в России за семь месяцев скакнула на 6,1%, в Татарстане темпы оказались более скромными – всего на 5,7%. А вот сырьевой сектор республики вырос на 1,1%, при сокращении объемов добычи полезных ископаемых по стране на 1,3%. Напомним, данные о добыче нефти Росстат с весны не публикует по распоряжению Правительства РФ, поэтому можно только догадываться, что теперь колеблет кривую динамики в сырьевом секторе. В плюсе за семь месяцев оказалась и энергетика – на символические 0,2% по РФ и на существенные 2,5% в Татарстане. Другими словами, в расчете за январь – июль в республике рост был зафиксирован во всех четырех составляющих ИПП.

Добавим еще позитива. Так, в отгрузке темпы отставания от прошлогодних достижений сократились до 8,7%, в деньгах за семь месяцев – это более 2,5 трлн рублей. Есть надежда, что за второе полугодие разрыв будет полностью нивелирован. По прогнозам Минэкономики РТ, отгрузка по итогам года перевалят за 4,5 трлн, в сопоставимых ценах рост составит 2%.

По-прежнему растет в республике строительство: за январь – июль объем работ в этой сфере скакнул на 22,1%, до почти 282 млрд рублей. В плюсе и ввод жилья – рост на 15,3% – введено почти 2,5 млн кв. метров, и сельское хозяйство, и обороты розничной торговли, и платных услуг населению.

По-прежнему растет в республике строительство: за январь – июль объем работ в этой сфере скакнул на 22,1% Фото: © «Татар-информ»

Также Татарстанстат, как обычно в июльской сводке, объявил и данные по инвестициям в основной капитал за полугодие. Сумма превысила 386 млрд рублей, рост составил 16,5%. По России рост более скромный, но тоже существенный – на 12,6%. Правда, в структуре источников финансирования выросла доля бюджетных средств – в Татарстане за первое полугодие текущего года она составила 16,9%, за аналогичный период прошлого года было всего 7,1%. Одновременно сильно сократилась доля банковского кредитования.

С учетом новых вводных, мы пересчитали Индекс «Татар-информа» за первое полугодие 2023 года – он вырос со 106,1% до 106,7%.

«От активного роста – к стабилизации объемов производства»

Лидеры роста в обработке не меняются – что в России, что в Татарстане. Двукратные темпы в республике снова показали производители компьютеров, электронных и оптических изделий (на 63,3% за семь месяцев года), электрооборудования (на 36,3%), мебели (25,9%), одежды (на 12%), прочей неметаллической минеральной продукции (на 11%), а также металлургии (на 18%). Правда, в отгрузке на все эти отрасли приходится примерно 7%.

Что важнее для Татарстана – растет и автопром (на 22,2%), доля которого в отгрузке – уже более 11%, отрасль является одним из столпов экономики республики. По данным Татарстанстата, в июле в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов было зафиксировано «значительное увеличение объемов производств» – на 5,7%. Выпуск автобусов с допустимой максимальной массой более пяти тонн вырос по сравнению с июлем 2022 года в 2,5 раза. А автомобилей-тягачей седельных для полуприцепов было выпущено на 76,9% больше, чем в июле 2022 года.

Растет автопром (на 22,2%), доля которого в отгрузке – уже более 11%, отрасль является одним из столпов экономики республики Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Интересно, что по РФ автопром, при снижении производства за семь месяцев на 4,6%, в июле скакнул на фантастические 46,2%. Это второй результат по стране: больше, чем в компьютерах, но меньше, чем в производстве прочих транспортных средств и оборудования.

В «Финаме» рост выпуска автотранспортных средств называют «восстановительным»: по отношению к объемам двухлетней давности (июль 2021 года) производство все еще ниже на 38%. «Выпуск легковых автомобилей увеличился в 2,1 раза к июлю прошлого года, но, по нашим оценкам, исходя из данных Росстата, это лишь 40% от уровня июля 2021 года», – отмечают аналитики. В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) добавляют, что сектор по-прежнему остается одним из наиболее пострадавших от кризиса – отставание от среднемесячного уровня 2021 года в июле составило 31%.

Больше нефтепродуктов и продуктов питания

Продолжается рост в базовой для Татарстана отрасли – производстве кокса и нефтепродуктов (порядка 22% в отгрузке, больше, чем у добычи), за январь – июль был зафиксирован максимальный за этот год темп в 4,1%.

Выпуск химических веществ и продуктов в плюс снова не вышел Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Выпуск химических веществ и продуктов в плюс снова не вышел – хотя сокращение в этой отрасли и замедлилось до минус 6,9%. По оценке ЦМАКП, возобновление роста здесь только намечается, но потенциал дальнейшего ускорения сохраняется. Однако связано все будет с преодолением транспортно-логистических ограничений на экспортные поставки. По-прежнему стагнирует в Татарстане производство резиновых и пластмассовых изделий. При этом в первом сегменте рост составил 8%, очевидно, скакнув вслед за восстановлением автопрома. Поэтому июльское снижение в этой двусоставной группе обеспечила ранее активно растущая «пласмассовая» часть.

Среди других особенностей, отмеченных ЦМАКП – ускорение роста выпуска продуктов питания. В Татарстане на 2,7% в июле, в России – на более существенные 11,3%. Однако наибольшую роль в данном росте в общероссийском разрезе сыграл скачок переработки рыбной продукции, что для нашей республики явно не актуально (поэтому и динамика оказалась скромнее).

За семь месяцев года производство в Татарстане сократилось в десяти отраслях, но в этом плане тоже все стабильно. В аутсайдерах по темпам падения остаются обработка древесины (минус 21,9%), текстильное производство (на 14,3%), бумага и бумажные изделия (на 13,4%), а также производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 9,2%).

По оценке ЦМАКП, тем не менее, в деревообработке заметен некоторый прогресс, а «до полного восстановления в этой одной из наиболее сильно «просевших» после введения санкций отраслей остается немного: по итогам июля объем производства отставал от среднемесячного уровня 2021 года на 10%». Это видно и по статистике в Татарстане: хотя отрасль остается лидером по темпам падения производства, в июле 2023 года в сравнении с июлем 2022-го рост в обработке древесины составил 20%.

В аутсайдерах по темпам падения остается текстильное производство Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Инерция разгона, поддержанная ростом госрасходов»

По оценке руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, данные Росстата за семь месяцев показывают «набранную инерцию разгона экономики, поддержанную ростом госрасходов, которые в начале года разогревали выпуск в промышленности, прежде всего, в отраслях, часто ассоциируемых с производством военной продукции, а также кредитования и несбалансированным рынком труда».

Хотя прогнозы по росту ВВП в целом аналитики сейчас пересматривают в сторону увеличения, тем более что потребительский бум пока не сбавляет оборотов, перспективы дальнейшего разгона именно промышленности вызывают, скорее, скепсис.

Тем более что, по данным мониторинга предприятий, которые ежемесячно выпускает ЦБ, в августе текущие оценки компаний по производству снова, как и в июле, снизились, и впервые с февраля перешли в отрицательную зону. Причем уменьшение наблюдалось практически фронтально, наиболее существенно – в добыче полезных ископаемых и оптовой торговле. В числе факторов, ограничивающих выпуск, компании часто отмечали нехватку персонала (в большей степени рабочих специальностей), значительный рост производственных издержек, а также удлинение сроков поставок из-за сложностей с логистикой.

Рост издержек предприятий в августе даже ускорился – как в целом по экономике, так и во всех отраслях (за исключением электроэнергетики). Наиболее заметно – у предприятий торговли, а также транспортировки и хранения. Среди основных причин – удорожание сырья, материалов и комплектующих на фоне ослабления рубля, существенный рост стоимости горюче-смазочных материалов и увеличение логистических издержек.

В числе факторов, ограничивающих выпуск, компании часто отмечали нехватку персонала Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Несмотря на растущий спрос, многие предприятия уже не справляются с увеличением выпуска, и одним из ключевых ограничений называют кадровый дефицит. В условиях обостряющейся конкуренции за работников с госсектором бизнес вынужден повышать зарплаты – кто сможет, будет “отбивать“ это в росте цен, кто не сможет – сократит рентабельность, а затем, возможно, и уйдет с рынка», – прогнозирует Беленькая.

Рост отпускных цен на продукцию и услуги в августе и правда усилился, наиболее существенно – в торговле автотранспортными средствами. А в сельском хозяйстве рост текущих цен был отмечен впервые с августа 2022 года. Большинство предприятий связывали это с изменением курса рубля. Ценовые ожидания предприятий также заметно выросли и превысили средние значения 2021–2022 годов, до которых они не смогли добраться в июле, отметили в ЦБ. И рост наблюдался во всех отраслях. Так, предприятия розничной торговли ждут, что в следующие три месяца отпускные цены в среднем будут расти темпами 12,6% в годовом выражении – выше это значение было лишь весной 2022 года.

По мнению Ольги Беленькой, эффекты от значительного повышения ключевой ставки ЦБ (до 12%) и ожидаемого сокращения бюджетного импульса должны привести к замедлению роста спроса и охлаждению «перегревающейся» экономики. Однако проявиться они могут ближе к концу года и вообще в 2024-м. «Если оперативные данные не покажут ужесточения денежно-кредитных условий, которое могло бы замедлить рост внутреннего спроса, вряд ли стоит ожидать скорого снижения ключевой ставки ЦБ, и даже нельзя исключить ее дальнейшего повышения», – говорит аналитик.

Экономика, по всей видимости, превысила свой потенциальный уровень, а оперативные опросные индикаторы указывают на возможное замедление расширения деловой активности в третьем квартале, отметил ЦБ в сентябрьском выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды». «Возможности для быстрого роста выпуска в большинстве отраслей, вероятно, исчерпаны. Наряду с рекордной и, возможно, близкой к предельной загрузкой мощностей, ограничением для дальнейшего роста выпуска компании становится растущая нехватка персонала», – считает регулятор.

Ценовые ожидания предприятий заметно выросли и превысили средние значения 2021–2022 годов, до которых они не смогли добраться в июле Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Аналитики Telegram-канала MMI отметили, что пик ускорения экономического роста пришелся на март – май, а в июне – июле рост начал резко замедляться. «Сокращение бюджетного импульса и ужесточение денежно-кредитной политики неизбежно приведут к дальнейшему замедлению роста. Нельзя исключать, что в четвертом квартале в экономике может начаться мягкая рецессия – мягкая посадка будет полезна перегретой экономике», – считают они.

Позитив в промышленности сохраняется

Тем не менее, позитивные ожидания компаний в сфере производства, по данным Банка России, в августе снизились незначительно, а наибольшими оптимистами оставались сельхозпроизводители и обработка (особенно выпуск инвестиционных товаров). Индекс предпринимательской уверенности Росстата, с четвертого квартала 2022 года пребывающий в зоне положительных значений, в июле снова вырос – и в обработке, и в сырьевом секторе.

Число руководителей, позитивно оценивающих текущую экономическую ситуацию и спрос на продукцию их предприятий, в июле увеличилось, прогнозы на трехмесячном горизонте также улучшились. И хотя превышение доли оптимистов, позитивно оценивающих экономического состояния своих предприятий через полгода, относительно числа пессимистов в июле сократилось, в целом в промышленности «сохраняется позитивный консенсус относительно того, как будет складываться экономическая ситуация в компаниях в течение ближайших шести месяцев». Правда, Росстат сам добавляет в эту бочку меда ложку дегтя, отмечая, что более половины опрошенных все-таки «дают нейтральные оценки».

Позитивные ожидания компаний в сфере производства в августе снизились незначительно, а наибольшими оптимистами оставались сельхозпроизводители Фото: © «Татар-информ»

Однако и в Институте экономической политики (ИЭП) имени Гайдара в августе также зафиксировали рост оптимизма предприятий после двух месяцев его снижения – за счет роста оценок спроса, улучшения планов по выпуску, но некоторого ухудшения оценок запасов готовой продукции. Сергей Цухло, заведующий лабораторией конъюнктурных опросов института, отметил, что избыток запасов на самом деле «может рассматриваться как позитивный сигнал, поскольку означает формирование готовности предприятий к росту спроса и поддержку текущего выпуска, часть которого планово направляется производителями на склады готовой продукции».

В целом же Индекс промышленного оптимизма ИЭП «пребывает “в плюсе“ уже 12 месяцев подряд – с сентября 2022 года, и имеет, похоже, неплохой запас прочности, страхующий его от давления очередных, но, кажется, затухающих санкций».

«Остывшая было в июне – июле российская промышленность в августе вновь начала “разогреваться“. Восстановление фактического роста спроса вызвало рост удовлетворенности его объемами и восстановило оптимизм прогнозов продаж, слегка просевший (но не утраченный) в июне – июле. Интенсивность промышленного производства в августе тоже выросла после провала в июне – июле. Аналогичную динамику продемонстрировали и планы выпуска российской промышленности, обновившие в августе санкционный рекорд мая», – отметили также в ИЭП.

Тормозом может стать низкая обеспеченность запасами импортных комплектующих. «Особенно в условиях устойчивых для девяти последних лет структуры помех импортозамещению, основной из которых является банальное отсутствие российских аналогов любого качества. Несмотря на все усилия российских властей и отечественных производителей, добиться успехов в этом направлении в условиях обострения санкций и роста масштабов износа и выбытия закупленного ранее импортного оборудования не удается. Около 80% российских промышленных предприятий продолжают сталкиваться с полным отсутствием аналогов нужного им импорта», – говорит Цухло.

По оценкам его лаборатории, «в области инвестиций российская промышленность вынуждена замещать подсанкционные машины и оборудование продукцией из Китая, Турции и Индии, хотя по-прежнему предпочитала бы получать такие изделия из Западной Европы».

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»