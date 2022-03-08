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Ру Тат
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Общество
8 марта 2022  11:06
Эльза Кузнецова

Автономия марийцев в Казани: Преодолеть неспокойное время можно только сообща

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Председатель местной общественной организации «Национально-культурная автономия марийцев города Казани» Людмила Мусихина в беседе с ИА «Татар-информ» поделилась, что преодолеть неспокойное время можно только сообща. 

«У нас в автономии я ни разу не слышала и не видела, чтобы у людей была паника и тревога. Естественно, люди хотят, чтобы на земле был мир. Это естественное желание. Люди понимают то, что нацизм не должен процветать», — отметила собеседница агентства.

Также Людмила Мусихина посоветовала жителям республики не поддаваться ложной информации о происходящих событиях, не верить фейкам. «Нужно быть разумными, помогать, быть вместе, не впадать в панику», — посоветовала специалист.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. 

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.

#спецоперация на Украине
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