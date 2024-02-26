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Автомобилисты за два месяца проехали по трассе М12 от Москвы до Казани более 4 млн раз
С открытия трассы М12 «Восток» от Москвы до Казани автомобилисты проехали по скоростной дороге более 4 млн раз. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании «Автодор» в своем телеграм-канале.
«М12 “Восток” взяла очередную высоту. Пользователи проехали по новой трассе уже более 4 млн раз», – говорится в сообщении.
Старт движению по скоростной автомагистрали от Москвы до Казани дал Президент России Владимир Путин 21 декабря прошлого года. Позже, 22 февраля, глава государства проехал по автодороге за рулем КАМАЗа.
Трасса М12 от Москвы до Казани протяженностью 810 км проходит по территории пяти регионов – Московской, Владимирской и Нижегородской областей, Чувашии и Татарстана.
В конце этого года по М12 можно будет доехать до Екатеринбурга, а затем и до Тюмени. По информации «Автодора», участок дороги Дюртюли – Ачит в Свердловской области протяженностью 43 км готов уже более чем на 40%. Это один из трех этапов продолжения строительства трассы до Екатеринбурга.
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