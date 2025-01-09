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Автомобилистам Казани напомнили главные правила езды при снежной каше на дорогах
В ближайшие сутки на дорогах Татарстана ожидается появление снежной каши и заносов. По этой причине Госавтоинспекция Казани настоятельно рекомендует водителям тщательно подготовить свои автомобили и проявлять максимальную бдительность на дороге.
«В сложных метеорологических условиях водители должны руководствоваться не максимально разрешенной скоростью движения, а выбирать такую скорость, которая обеспечивала бы безопасность в складывающейся дорожной обстановке. Следует воздерживаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения», – отметил замначальника отдела Госавтоинспекции УМВД Казани подполковник полиции Артур Газизов.
Ранее в Госавтоинспекции Татарстана отметили, что при движении на автомобиле в условиях плохой видимости следует воздержаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на встречную полосу. Скорость движения должна соответствовать конкретным погодным и дорожным условиям.
Водителям и пассажирам необходимо пристегиваться ремнями безопасности. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует использовать детское удерживающее устройство при перевозке детей в легковом автомобиле и на заднем сиденье до 12 лет.
Госавтоинспекция Казани призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными. В случае возникновения нештатных ситуаций на дороге следует обращаться за помощью по телефону: 8(843)533 39 00.
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