Автокинотеатр у казанской Чаши 17 сентября представит фильм «Девятаев»

Фильм «Девятаев» о легендарном летчике представит завтра, 17 сентября, автокинотеатр, который развернется возле Центра семьи «Казан». Зрителями смогут стать обладатели браслетов «Я проголосовал! / Мин тавыш бирдем!».

В этот день запланированы два сеанса — в 19.00 и 21.00, сообщает пресс-служба мэрии Казани в своем Telegram-канале.

В предстоящие три дня голосования — 17, 18 и 19 сентября — в Казани запланировано множество культурно-развлекательных мероприятий, о чем ранее подробно писало ИА «Татар-информ».

При этом в дни голосования в столице РТ будет ограничено движение по ряду улиц, в том числе в течение всего дня 17 сентября будет закрыт доступ на парковку Чаши. Это ограничение не коснется тех автомобилей, владельцы которых приехали на просмотр фильма.