Водителя Geely, насмерть сбившего мужчину на тротуаре в Челнах, взяли под стражу

Водителя взяли под стражу

Фото-скриншот: © МВД по РТ

35-летнего водителя Geely Coolray, насмерть сбившего на тротуаре в Набережных Челнах 65-летнего мужчину, заключили под стражу. Об этом сообщает МВД по РТ.

Фото-скриншот: © МВД по РТ

ДТП произошло утром 26 августа на Казанском проспекте. Водитель на высокой скорости выехал на тротуар, врезался в опору ограждения моста и сбил пешехода. Последний скончался от полученных травм до приезда скорой. Нарушителя задержали на месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции.

Освидетельствование показало, что водитель был пьян, причем в течение двух лет он 13 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Городской суд Челнов заключил мужчину под страду до 26 октября. Арестованному грозит до 12 лет лишения свободы.