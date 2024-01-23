Автоинспекторы Казани призывают не спешить на дорогах при сложных погодных условиях

Автоинспекторы Казани продолжают обеспечивать бесперебойное движение на дорогах и улицах столицы Татарстана. Личный состав подразделений ориентирован на максимальное оказание содействия всем участникам дорожного движения, отмечают в ведомстве.

В ведомстве напоминают автомобилистам о неукоснительном соблюдении ПДД и призывают соблюдать осторожность при движении в сложных погодных условиях: избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию и интервал между транспортными средствами, выбирать скорость движения, соответствующую конкретным дорожным условиям.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сотрудники Кайбицкого ОГИБДД помогают водителям, застрявшим в снежном плену. Кроме того, автоинспекторы в Верхнеуслонском районе помогли многим автомобилистам, которые из-за неблагоприятных погодных условий попали в нештатные ситуации на дорогах.