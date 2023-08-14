Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Автоинспекторы Казани начинают усиленно проверять пешеходов, велосипедистов и байкеров
Сегодня автоинспекторы начнут усиленно проверять пешеходов, велосипедистов и мотоцилистов в столице Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
Напомним, из-за увеличения количества ДТП с 14 по 24 августа ГИБДД Казани вводит усиленный режим работы.
В этот период будут реализовываться меры по профилактике наездов на пешеходов, ДТП с участием велосипедистов и мотоциклистов, а также проводиться усиленная проверка водителей на состояние опьянения.
По данным ведомства, за семь месяцев 2023 года в Казани зарегистрировано 796 ДТП, в которых 19 человек погибли и 932 получили травмы различной степени тяжести.
Так,в минувшие выходные на дороге лоб в лоб столкнулись мотоцикл Suzuki и Kia. В результате ДТП пассажирка легковушки скончалась, дети в возрасте 12 и 9 лет получили травмы.
В Госавтоинспекции напомнили пешеходам переходить дорогу только в предусмотренном для этого месте и убедившись в безопасности. Водителям также необходимо быть внимательными на дорогах и готовым к появлению пешеходов на проезжей части.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа