Автоинспекторы Казани начинают усиленно проверять пешеходов, велосипедистов и байкеров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня автоинспекторы начнут усиленно проверять пешеходов, велосипедистов и мотоцилистов в столице Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Напомним, из-за увеличения количества ДТП с 14 по 24 августа ГИБДД Казани вводит усиленный режим работы.

В этот период будут реализовываться меры по профилактике наездов на пешеходов, ДТП с участием велосипедистов и мотоциклистов, а также проводиться усиленная проверка водителей на состояние опьянения.

По данным ведомства, за семь месяцев 2023 года в Казани зарегистрировано 796 ДТП, в которых 19 человек погибли и 932 получили травмы различной степени тяжести.

Так,в минувшие выходные на дороге лоб в лоб столкнулись мотоцикл Suzuki и Kia. В результате ДТП пассажирка легковушки скончалась, дети в возрасте 12 и 9 лет получили травмы.

В Госавтоинспекции напомнили пешеходам переходить дорогу только в предусмотренном для этого месте и убедившись в безопасности. Водителям также необходимо быть внимательными на дорогах и готовым к появлению пешеходов на проезжей части.