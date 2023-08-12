Видео: в аварии, где в Казани погибла пассажирка иномарки, пострадали двое детей

Появились подробности смертельной аварии, которая произошла сегодня на Путейской в Казани.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в столице Татарстана лоб в лоб столкнулись Suzuki и Kia. В результате аварии погибла 68-летняя пассажирка Kia. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Как рассказали в городской Госавтоинспекции, 46-летняя водитель Suzuki, по предварительным данным, вылетела на встречку, где столкнулась с Kia под управлением 41-летней женщины, после чего с Kia столкнулся мотоциклист на Kawasaki.

В результате ДТП погибла женщина. Кроме того, травмы получили дети в возрасте 12 и 9 лет.