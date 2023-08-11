Из-за роста числа ДТП Госавтоинспекция Казани переходит в усиленный режим работы

Из-за увеличения количества ДТП с 14 по 24 августа ГИБДД Казани вводит усиленный режим работы, сообщили в ведомстве.

В этот период правоохранители намерены реализовать комплекс мер по профилактике наездов на пешеходов, ДТП с участием велосипедов и мототранспорта и по пресечению фактов пьяного вождения.

В рамках профилактики аварий с пешеходами в местах притяжения большого количества людей пройдут тематические акции с вручением памяток о безопасном поведении на дороге.

По оперативным данным, на сегодняшний день в столице Татарстана произошло 283 наезда на пешеходов, в которых 14 пешеходов погибли и 274 были травмированы. С начала августа таких аварии произошло уже 20, в них погибли 3 пешехода, 17 получили травмы различной степени тяжести.

Так, 6 и 9 августа 2023 года у дома №132 на Залесной и дома №21 на Вишневского пешеходы пытались перейти дорогу в неположенном месте и были сбиты автомобилями. В результате сбитый на Залесной мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия, а мужчина, оказавшийся под колесами авто на Вишневского, сейчас находится в больнице.