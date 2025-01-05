Автоэксперты: В 2025-м машины могут подорожать до 30% в зависимости от курса рубля

В 2025-м машины могут подорожать до 30% в зависимости от курса рубля. Такой прогноз дал гендиректор агентства «Автостат» Сергей Целиков, чьи слова приводит «Газета.ру».

Эксперт объяснил, что авто имеет очень большую валютную составляющую. Именно поэтому на его ценообразование и влияют котировки валют. Так, если доллар останется в районе 100 рублей, то машины подорожают на 10%, а если валюта поднимется до 120 рублей, то авто станут дороже уже на 30%.

Что касается б/у машин, то они могут подорожать на 10% уже в начале года. Так считают в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). По словам экспертов, рост цен спровоцирует повышение утильсбора, рост инфляции, ослабление рубля и непростая ситуация с автокредитами из-за высокой ключевой ставки.

Ранее сообщалось, что китайские машины теряют почти 50% от стоимости через год после покупки. Позже автолюбители из Татарстана поделились своим мнением о владении «китайцами». Некоторые из них заявили, что бояться таких авто не надо, а кто-то столкнулся с «весельем» через 3-4 года. Подробнее – в материале.