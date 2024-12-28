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Китайские машины теряют почти 50% от стоимости через год после покупки
Машины из Китая через год после покупки в автосалоне теряют почти 50% стоимости. Так, новый китайский кроссовер Geely Coolray 2023 года выпуска сейчас стоит от 3,1 млн рублей, но такой же авто с годовым пробегом продают примерно за 1,7 млн в столичном регионе, пишут «Известия».
Меньше всех амортизация действует на самые популярные SUV-модели брендов Geely, Haval, Chery, GAC, Changan, неярких цветов, стоимостью до 4 млн рублей, говорят автоэксперты.
Отмечается, что другие марки машин теряют в стоимости меньше. Так, годовалые «японцы» стоят на 15%-30% дешевле, чем новые из салона, а «немцы» — на 18,5–34,5%.
По словам автоэкспертов, китайские машины сильно теряют в цене, потому что россияне всё еще настороженно относятся к б/у авто из КНР. При этом они считают, что со временем среди таких машин появятся модели, к которым люди привыкнут. Как следствие, ликвидность «китайцев» на «вторичке» вырастет.
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