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Общество 7 апреля 2025 08:00

Автоэксперт Попов высказался за отмену нештрафуемого порога

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Автоэксперт Попов высказался за отмену нештрафуемого порога
Фото: © «Татар-информ»

Принятие в России нештрафуемого порога, который допускает превышение скорости на 20 км/ч, было ошибочным решением, которое базировалось на глупых высказываниях необразованных людей якобы о погрешностях радаров. Такую точку зрения в беседе с «Татар-информом» высказал автоэксперт Дмитрий Попов.

Он напомнил, что в ГОСТе указывается, что занижение скорости должно осуществляться поэтапно.

«Если я хочу получить скорость 40 км/ч, то мне надо ее занижать через знаки 70 км/ч и 50 км/ч. Началось все с Москвы, когда с 90 км/ч «роняли» знак сразу на 40 км/ч, и никто не поспевал. Чтобы остановить водителей, начали вешать камеры. Это все выстрелило огромными штрафами», – сказал автоэксперт.

Ранее Попов рассказал, почему в России выросло количество знаков 40 км/ч и 70 км/ч.

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