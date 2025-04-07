Автоэксперт Попов высказался за отмену нештрафуемого порога

Фото: © «Татар-информ»

Принятие в России нештрафуемого порога, который допускает превышение скорости на 20 км/ч, было ошибочным решением, которое базировалось на глупых высказываниях необразованных людей якобы о погрешностях радаров. Такую точку зрения в беседе с «Татар-информом» высказал автоэксперт Дмитрий Попов.

Он напомнил, что в ГОСТе указывается, что занижение скорости должно осуществляться поэтапно.

«Если я хочу получить скорость 40 км/ч, то мне надо ее занижать через знаки 70 км/ч и 50 км/ч. Началось все с Москвы, когда с 90 км/ч «роняли» знак сразу на 40 км/ч, и никто не поспевал. Чтобы остановить водителей, начали вешать камеры. Это все выстрелило огромными штрафами», – сказал автоэксперт.

Ранее Попов рассказал, почему в России выросло количество знаков 40 км/ч и 70 км/ч.