Автоэксперт Попов объяснил, стоит ли проезжать на мигающий зеленый сигнал светофора

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Время мигания зеленого сигнала светофора напрямую связано с тормозным путем и пунктом 6.14 ПДД. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт Дмитрий Попов.

«Зеленый сигнал светофор мигает три секунды. За это время при эффективном нажатии на педаль тормоза остановочный путь составит 51 метр. И за эти же три секунды автомобиль при свободном движении 17 метров в секунду (60 км/ч) пройдет тот самый 51 метр. Соответственно, если видимость светофора составляет не менее 100 метров, то у водителя есть возможность за это время принять осознанное решение: проезжать на мигающий зеленый сигнал или постепенно останавливаться и при этом не применять экстренное торможение», - объяснил Попов.

Напомним, что, согласно пункту 6.14 ПДД, водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению, разрешено дальнейшее движение.

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