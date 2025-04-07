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Общество 7 апреля 2025 06:00

Автоэксперт Попов объяснил, почему в России выросло количество знаков 40 км/ч и 70 км/ч

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Автоэксперт Попов объяснил, почему в России выросло количество знаков 40 км/ч и 70 км/ч
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Знаки с ограничениями по скорости 40 км/ч и 70 км/ч в России стали массово ставить после принятия решения о нештрафуемом пороге. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт Дмитрий Попов.

«В свое время, в сентябре 2013 года, было принято решение о том, чтобы допустить превышение скорости в 20 км/ч, так называемый нештрафуемый порог, многие его называют гандикап скорости. Понимая глупость этого события, у нас по всей стране выросли знаки 70 км/ч и 40 км/ч», – рассказал Попов.

Ранее автоэксперт объяснил, стоит ли проезжать на мигающий зеленый сигнал светофора.

#автомобили #дорожные знаки #автомобиль #машина
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