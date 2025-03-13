Автоэксперт Попов назвал «ахинеей» идею проводить техосмотр авто у дилера при продаже

Автоэксперт Дмитрий Попов назвал идею обязать проверять техническое состояние авто у официального дилера при его продаже ахинеей.

Ранее гендиректор дилерского холдинга «Рольф» Светлана Виноградова заявила, что в России разрабатывают проект закона, который обяжет физлиц проверять техсостояние авто у официального дилера при его продаже. Рабочая группа для его подготовки создана в Минпромторге, цитировала эксперта «Газета.Ru».

«Если речь идет про б/у авто, то в Минпромторге предлагают проводить процедуру, которая и так существует. Дело в том, что если б/у автомобиль старше четырех лет, то при постановке на учет он должен проходить техосмотр у нас в стране», – рассказал Попов «Татар-информу».

В случае когда речь заходит про новые машины (младше четырех лет), такая инициатива противоречит действующим законам, добавил спикер.

«Это связано с тем, что до четырех лет автомобили у нас в стране вообще не проходят государственный технический осмотр», – напомнил автоэксперт.

Он также считает, что такой законопроект не поможет пересмотреть требования к аккредитованным станциям с точки зрения их экспертизы, как ранее заявляла Виноградова.

«Технические требования к станциям проверяются при аккредитации. Иными словами, Минпромторг и так их проверяет, как это связано с тем, что я покупаю автомобиль?» – сказал Попов.

Он также отметил, что если говорить о дилерских центрах техобслуживания, то тут дилеры должны контролировать соблюдение ими всех требований.

«Какая-то ахинея», – резюмировал Попов.