Автоэксперт Моржаретто раскритиковал идею запретить ремонт дорог в непогоду
Член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ Игорь Моржаретто раскритиковал предложение депутата Госдумы Владимира Плякина запретить укладку асфальта во время осадков. Эксперт назвал дорожные работы в плохую погоду «мелочами технологий».
Ранее Плякин направил обращение министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину с инициативой запретить укладку асфальта в дождливую и снежную погоду.
«Можно делать ямочный ремонт [в непогоду]. Есть современные технологии и ГОСТы», — напомнил Моржаретто в разговоре с корреспондентом «Татар-информа».
Ранее автоэксперт Петр Баканов объяснил, как часто нужно менять ремень ГРМ в машине.