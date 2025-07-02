Автоэксперт Моржаретто раскритиковал идею запретить ремонт дорог в непогоду

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Член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ Игорь Моржаретто раскритиковал предложение депутата Госдумы Владимира Плякина запретить укладку асфальта во время осадков. Эксперт назвал дорожные работы в плохую погоду «мелочами технологий».

Ранее Плякин направил обращение министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину с инициативой запретить укладку асфальта в дождливую и снежную погоду.

«Можно делать ямочный ремонт [в непогоду]. Есть современные технологии и ГОСТы», — напомнил Моржаретто в разговоре с корреспондентом «Татар-информа».

Ранее автоэксперт Петр Баканов объяснил, как часто нужно менять ремень ГРМ в машине.