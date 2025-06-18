Автоэксперт Баканов объяснил, как часто нужно менять ремень ГРМ в машине

Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) следует менять в соответствии с руководством пользователя в сервисной книжке, но в некоторых случаях интервал замены лучше сократить. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт Петр Баканов.

Согласно опубликованным данным, интервал замены ремня ГРМ варьируется в зависимости от марки и модели автомобиля, но обычно составляет от 60 тыс. до 150 тыс. км пробега или каждые 5-7 лет.

«Ремень ГРМ нужно менять в соответствии с руководством пользователя в сервисной книжке. Там обычно прописаны интервалы замены. Но есть модели, на которых эти интервалы завышены, то есть оптимистичные, по мнению производителя. В целом нужно брать статистику конкретного автомобиля, в некоторых случаях интервал замены лучше сокращать, то есть не дожидаясь установленного срока, а заранее», – рекомендовал собеседник агентства.

Он добавил, что состояние ремня всегда можно проверить при прохождении техобслуживания автомобиля.

«Можно попросить мастера демонтировать крышку, которой закрыт ремень ГРМ, и посмотреть состояние ремня на предмет расслоения, повреждений. Также должны насторожить и посторонние звуки из-под механизма ГРМ», – резюмировал Баканов.