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Общество 2 июля 2025 10:29

Депутат Плякин предложил запретить укладку асфальта в дождь и снег

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Депутат Госдумы Владимир Плякин направил обращение министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзулину с инициативой запретить укладку асфальта в дождливую и снежную погоду. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе парламентарий предложил внести изменения в строительные нормы, касающиеся автомобильных дорог, а именно в «СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги». По мнению Плякина, такие работы должны производиться исключительно в сухих условиях.

Он подчеркнул, что реализация инициативы позволит повысить качество и долговечность дорожного покрытия, а также сократить количество внеплановых ремонтов и снизить неэффективные бюджетные расходы. Депутат обратил внимание на то, что в различных регионах России по-прежнему фиксируются случаи укладки асфальта в неблагоприятную погоду – на мокрое или заснеженное основание, что вызывает справедливое возмущение у жителей.

Плякин указал, что из-за влаги ухудшается сцепление между слоями, образуется пар, нарушается структура асфальта, и как результат – дорожное покрытие разрушается в течение нескольких месяцев, требуя повторного ремонта и дополнительных трат из бюджета.

Ремонт дорог соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни». Напомним, комиссию Госсовета РФ по данному направлению возглавляет Раис РТ Рустам Минниханов.

#погодные условия #дождь #снег #дорожные работы #Госдума
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