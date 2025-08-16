news_header_top
Общество 16 августа 2025 10:23

Автоэксперт Мишин объяснил, почему в салоне машины появляется сладковатый запах

Сладковатый запах в салоне машины говорит о том, что из системы кондиционирования утекает хладагент. Об этом сообщил эксперт НТИ «Автонет» Игорь Мишин, чьи слова приводит журнал «За рулем».

Также сладковатый запах может говорить о слабом потоке воздуха, нестабильной температуре и луже под машиной.

По словам автоэксперта, хладагент отвечает за охлаждение воздуха летом, а также за обогрев зимой. Из-за утечки герметичность системы нарушается и, как следствие, работает уже не так эффективно.

Выявить протечку, подчеркнул он, можно в автосервисах при помощи многоуровневых тестов. Если вы хотите обнаружить протечку сами, то надо воспользоваться специальными спреями: места утечки увидите по образующимся пузырькам.

Чаще всего проблема кроется в конденсаторе, реже – в компрессоре, расширительном клапане или испарителе. Причем диагностику следует провести при первых же признаках неполадок, призвал автоэксперт.

